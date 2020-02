Berlinale: un mercado donde el streaming impone su ritmo

De un año a otro se producen cambios no sólo en el funcionamiento de las plataformas digitales sino también en los hábitos y tendencias de los consumidores. Los modelos de consumo propuestos por YouTube, Vimeo, Twitch, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video se siguen ajustando con respecto al año pasado. Una visita al EFM, que funciona en el Martin Gropius Bau, a un par de cuadras del centro del festival, reitera las ya conocidas siglas VOD (video on demand, a través de plataformas digitales); SVOD (subscription on demand, pago mensual de una servicio como Netflix, HBO, Hulu y su flamante competencia Apple TV+ y Disney+); OTT (over the top, distribución directa al público, prescindiendo de intermediarios como las salas de cine o el cable); AVOD (advertising-based video on demand, el consumidor no paga el servicio, que se costea con publicidad) y TVOD (transactional video on demand,el pago por programas individuales). El TVOD, el pago por el streaming de películas o programas específicos, sin servicio de suscripción, es una novísima modalidad, implementada entre otros por Amazon, que ofrece una suscripción (Prime) pero también la posibilidad de alquilar (stream) o comprar copias digitales (download).