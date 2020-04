La Fundación Bienal de Artes Visuales presentará en modalidad virtual la XII Bienal del Mercosur, programada inicialmente del 9 de abril al 5 de junio en Porto Alegre, Brasil, como respuesta a la imposibilidad de su realización física dada la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Curada por la argentina Andrea Giunta, y bajo el lema “Femenino(s). Visualidades, acciones y afectos”, la bienal se realizará de manera on line, “una plataforma en proceso que continuará creciendo con nuevos trabajos y propuestas para construir juntes una perspectiva de Bienal 12, ahora en formato digital”, señalaron los organizadores. La investigadora, docente y curadora argentina Andrea Giunta fue designada en 2018 como curadora del evento que debía realizarse en el Museu de Arte do Rio Grande do Sul, en el Memorial do Rio Grande do Sul y en el Santander Cultural. Pensada para ser desplegada en tres sedes de la ciudad de Porto Alegre, la bienal había propuesto como eje central la articulación de las relaciones entre arte, feminismo y emancipación. La muestra podrá ser visitada en la web /www.fundacaobienal.art.br/online.