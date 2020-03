Brian May sacude la cuarentena con una clase a puro rock

Así las cosas, relajado en casa y tocando su famosa guitarra Red Special, May tocó el solo diseccionándolo y comentándolo, asegurando que tampoco hace nada especial porque no es el guitarrista con mejor técnica, aunque sí toca con sentimiento, dijo.

Con su larga melena blanca y sus gafas, Brian May, doctor en astrofísica además de leyenda viva del rock, da rienda suelta así a través de sus redes sociales a su faceta más pedagógica, que no se limita a Bohemian Rhapsody, pues cada día está compartiendo diferentes vídeos similares en su Instagram.

