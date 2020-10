Carlos Paz espera poder levantar el telón

Apenas se conoció la noticia de que Mar del Plata no permitiría el funcionamiento de sus teatros durante la temporada, la inquietud se trasladó a Villa Carlos Paz, donde según medios locales ya hay más de veinte producciones teatrales previstas para el verano. Esos mismos medios señalaron que se trabaja en los protocolos de todos los sectores, incluido los espectáculos, “en un marco que garantice la seguridad sanitaria. No obstante, la última palabra la tendrán las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias”. Los empresarios teatrales dijeron que cuentan con “protocolos sanitarios rigurosos” y esperan que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no imite la decisión de Axel Kicillof.