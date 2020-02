A los 103 años murió la leyenda del cine Kirk Douglas

En los años 50 se convirtió en uno de los actores favoritos para numerosos directores de primera línea, basta mencionar a Billy Wilder, que lo tuvo en “Cadenas de roca” (1951), Vincente Minnelli en “Cautivos del mal” (1952), y “Sed de vivir”, sobre la vida de Vincent van Gogh. A fines de esa década obtendría un resonante triunfo en la crítica con “La patrulla infernal”, de Stanley Kubrick (1958), y con el público en “Los Vikingos” , de Richard Fleischer. En esa misma línea, su fama crecería con otros grandes éxitos populares como “20.000 leguas de viaje submarino” y “Ulises”.

Junto a Burt Lancaster, un actor con el trabajó en varias películas, estelarizaron el clásico western “Duelo de titanes” (“Gunfight at the O.K. Corral”), “El discípulo del diablo” y “Siete días de mayo”.

Kubrick también lo dirigiría, en 1960, en otra película consagratoria, “Espartaco”, en la que Douglas intervino para levantar la prohibición a algunos nombres de Hollywood que habían caído en las listas negras del maccartismo, como el guionista Dalton Trumbo.

Ya en los 70, Douglas trató de probarse como director, aunque con escasa suerte. Sólo hizo dos: “Scalawag” (“Aventuras de un bribón”, 1973) y “Posse” (“Justicieros del oeste”, 1975). Entre sus últimas películas se cuentan “ The Man from Snowy River” (1982) y “Tough Guys” (“Dos tipos duros”, 1986), que fue su última aparición junto a Burt Lancaster. También en los 80 Brian de Palma lo dirigió en “Furia” y John Landis lo convocó en 1991 para una aparición en “Oscar”.

En 1988 publicó su autobiografía, “The Ragman’s Son” (“El hijo del trapero”), y escribió y produjo obras como “Dance with the Devil” (1990) y The Gift (1992). Su obra como benefactor lo distinguió siempre entre sus pares.