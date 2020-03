Cine: en época de coronavirus, los complejos pierden convocatoria

Peli2.jpg "Unidos" fue la película más vista del fin de semana en el cine.

El promedio de espectadores por sala que alcanzó el filme (254) es similar al obtenido por películas como Sonic (39.231 en 166, 236 personas por pantalla), que ya lleva tres semanas tres semanas en la grilla, y El Robo del Siglo (32.152 en 139, 231 por sala), cuyo estreno fue hace casi dos meses.

La consulta que surge ante los números vertidos es qué tan relacionado está con la llegada al país del Coronavirus. Por citar un ejemplo cercano, hace dos fines de semana atrás, entre cuatro películas se alcanzaron los 500 mil espectadores; casi el doble de lo sumado por veinte películas en este fin de semana. Una merma significativa que coincide con las medidas que tomaron varias productoras internacionales a la hora de retrasar los estrenos de sus películas de cabecera.

En estos últimos días se dio a conocer que No time to die, un nuevo capítulo de la saga de James Bond, aplazó su estreno mundial por siete meses y no llegará al cine hasta noviembre. Según estimaciones, MGM Universal perderá entre 30 y 50 millones de dólares por el cambio de fecha, contando los 4.5 millones invertidos en el entretiempo del Super Bowl. Según diferentes portales especializados, con el correr de los días se sumarían más películas.

Bond.jpg "No time to die", la nueva entrega de la saga del agente 007, demorará su estreno hasta noviembre en el cine.

La decisión fue tomada a partir de que, en los países mayormente afectados por el Coronavirus, fueron cerrados los cines para evitar los focos de contagio en los lugares cerrados y con una cierta cantidad de personas.

El resto de la taquilla

Además de Unidos, sólo otros dos estrenos lograron ingresar en el top ten del cine. Los Caballeros alcanzó el séptimo lugar gracias a las 13.371 personas que se acercaron a las 87 pantallas donde se proyectó el reciente filme de Guy Ritchie (director de Snatch y Sherlock Holmes); mientras que una nueva versión de Los Miserables se posicionó en el noveno puesto producto de los 4.224 espectadores conseguidos en 28 salas.