Dolorosa adaptación del cine a la crisis

La industria del cine mundial trata de adaptarse a la situación inédita que suscitó la pandemia del coronavirus, con rodajes anulados, salas de cine cerradas y festivales de cine cancelados. La principal medida tomada por estudios y distribuidoras fue el aplazamiento de los estrenos de superproducciones, como la última película de James Bond, “Sin tiempo para morir”, pospuesto a noviembre. Disney también postergó el lanzamiento de la versión liva action de “Mulan”, Universal reprogramó para 2021 el noveno episodio de “Fast and Furious” y “Wonder Woman 1984” saldrá --en principio-- en agosto en vez de junio. “Habrá que reorganizar el conjunto del calendario de estrenos, puesto que no solo pararon las salas de cine: también los rodajes, la posproducción, el doblaje”, dice Richard Patry, director de la Federación de Gerentes de Cine en Francia, quien descarta una saturación de estrenos en el tercer trimestre puesto que las películas que estaban previstas para entonces, seguramente no estarán listas.