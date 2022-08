Dragon Ball y lo nuevo de Suar continúan liderando las salas de cine en Argentina.

El podio del cierre de agosto confeccionado a partir de datos de la consultora Ultracine se completó con el estreno de la cinta de terror “¡Nop!”, que convocó a 31.581 personas. "¡Nop! es una nueva película del realizador Jordan Peele, conocido por sus filmes anteriores: Get Out y Us.

Otra novedad, “Un crimen argentino”, en este caso nacional, tuvo 23.560 seguidores. Así se colocó en el quinto puesto, por detrás de “DC Liga de súper mascotas”.