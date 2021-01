Elliot Page se divorció de su esposa

Elliot y Emma, una coreógrafa, se habían casado en 2018.

Page tiene 33 años y anunció hace seis que es gay. En diciembre reveló, en un largo posteo en sus redes sociales, que se considera un trans "no binario", es decir ni hombre ni mujer, pero que desde entonces usaría pronombres inclusivos.

La estrella de “Juno” reveló en ese entonces: "Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cada vez que me acerco más a mí mismo y acepto quien soy completamente, sueño más, mi corazón crece más y yo crezco más”.