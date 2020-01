Con Globos de Oro arranca el domingo la temporada de premios en EE.UU.

La ceremonia, que será transmitida por TNT (en español) y TNT Series (en su idioma original), en vivo a partir de las 21, contará con la conducción del comediante británico Ricky Gervais, quien volverá a ser anfitrión como en las ediciones de 2010, 2011 y 2012 y nuevamente en 2016.

Fiel a su humor ácido, en las entregas anteriores la actuación del humorista estuvo marcada por sus implacables ataques a sus compañeros y a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). El listado de presentadores que lo acompañarán incluye además a Daniel Craig, Octavia Spencer, Sofía Vergara, Charlize Theron, Kerry Washington, Tiffany Haddish, Glenn Close y Will Ferrell, entre otros.

El 8, “El irlandés” recibe oficialmente la estatuilla del National Board of Review anunciada en diciembre.

El 9 es el turno de los Critic’s Choice Awards, donde “El irlandés” va a la cabeza con 14 nominaciones. Y el sábado 18, los Screen Actors Guild Awards galardonan a los intérpretes de cine y TV norteamericanos.

Ayer la Academia de Hollywood, con miles de miembros repartidos en más de 60 países, abrió la votación para elegir los candidatos al Oscar 2020. La lista definitiva de nominados se conocerá el lunes 13. Pero antes se anunciarán los nominados a otros premios, los del Writers Guild of America West, que nuclea a los guionistas (el 6), Producers Guild of America, Directors Guild of America y British Academy of Film and Television Arts (los tres el 7) y los Razzie, que son homenajes en broma a lo peor de la temporada (el 12). Las ceremonias de premiación serán el 18 (PGA), 25 (DGA), 1° de febrero (WGA), 2 (BAFTA) 8 (Razzies) y 9 (el Oscar propiamente dicho). La decisión de la Academia de adelantar la premiación obedece al intento de recuperar rating y evitar desgaste, ante la sucesión de premios previos.

También el 8 se entregan los Independent Spirit Awards, donde la argentina Natasha Braier es candidata a Mejor Dirección de Fotografía por su trabajo para “Honey Boy”. Y es casi seguro que al día siguiente sus compatriotas Pablo Helman, Nelson Sepúlveda y Leandro Estebecorena subirán al escenario del Dolby Theater para participar del Oscar a los Efectos Visuales por “El irlandés”.

Del otro lado del Atlántico se anuncia para el 11 de enero la entrega de los premios Forqué, de la entidad que nuclea a los productores españoles, donde compite “La odisea de los giles”. El 16 los premios Feroz, de los periodistas de cine y TV, con nominaciones de Leo Sbaraglia como actor de reparto por “Dolor y gloria”; el guionista Santiago Fillol por la gallega “O que arde” y Darío Grandinetti, protagonista de la serie “Hierro”. Y el 23 de febrero los Goya, de la Academia Española de Cine, última oportunidad para Sbaraglia y “La odisea de los giles”.

El 28 de febrero es la entrega de los César, de la Academia Francesa de Cine. Y para las calendas griegas, como de costumbre los premios de la Academia Argentina y la asociación local de cronistas.