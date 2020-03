El coronavirus ya tiene su canción, de la mano de Jorge Drexler

La nueva composición, que fue publicada en las redes sociales del artista, se titula "Codo con codo" y hace alusión a la manera de relacionarse en tiempos en que se recomienda extremar los cuidados al tomar contacto con otras personas o en lugares públicos.

"Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos. Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus este no se salga con la suya", advirtió el músico, que también es médico, en un texto publicado junto al video de la canción.

El clip muestra al artista en un cuarto con su guitarra entonando las estrofas de la nueva composición, cuya letra recomienda no tomar contacto físico con otra persona pero mantener la cercanía de otras formas.

Jorge Drexler on Twitter CODO CON CODO #SaludarCodoConCodo pic.twitter.com/vxcjnZ7YpI — Jorge Drexler (@drexlerjorge) March 10, 2020

"Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras un amigo salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano, no se toca el corazón solamente con la mano", dice el inicio de la canción. Y continúa: "La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo, de esta saldremos juntos poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa, mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza, y dejar que sea el amor el que incline la balanza".

La gira de Drexler continuará en los próximos días por varias ciudades de Estados Unidos y San Juan de Puerto Rico, aunque podría haber más cancelaciones de acuerdo a las medidas preventivas que adopte cada país.