Hollywood en alerta máxima por efectos del coronavirus

La situación pone a los estudios de cine en “aguas desconocidas”, dijo Jeff Goldstein, presidente de distribución de Warner Bros.

Esta empresa no ha postergado ningún estreno, dijo Goldstein, “pero tenemos la mente abierta. Tendremos que mirar todo y ver cómo se desarrolla”. La Asociación Nacional de Propietarios de Cines dijo que la asistencia a las salas seguía siendo buena en la mayor parte de las áreas y que los cines permanecerán abiertos “en línea con las condiciones locales”. El último fin de semana, las ventas de entradas en Estados Unidos y Canadá, el mercado de taquilla más grande del mundo, aumentaron un 1,2% con respecto a la semana previa a 100,7 millones de dólares. “Hasta ahora no he visto ningún efecto discernible en la taquilla de Estados Unidos y Canadá”, dijo el analista de medios de Comscore, Paul Dergarabedian.

“Mulan”, una remake de acción en vivo del clásico animado de Disney, de 200 millones de dólares, se ubicaría como uno de los mayores éxitos de la compañía este año. La película fue diseñada para atraer especialmente al mercado chino. La historia está centrada en una heroína de ese país, tiene un elenco completamente asiático y fue filmada en parte en China. El personaje central está interpretado por Yifei Liu, una actriz de cine y televisión muy conocida en la nación. No está claro cuándo volverán a abrir las salas chinas. El estreno de la película en Estados Unidos está previsto para el 27 de marzo.

En Europa, ante la emergencia del coronavirus, las salas alemanas de cine recibirán una ayuda financiera de hasta 17 millones de euros (19,5 millones de dólares), según un programa anunciado ayer por la secretaria de Estado de Cultura de Alemania, Monika Grütters, en una clara señal de sumar a la proyección en pantallas públicas en momentos en que el streaming se apodera de la industria. De acuerdo con el programa, las salas podrán solicitar de manera inmediata las ayudas económicas, con el objetivo de renovar su tecnología o hacer sus instalaciones más respetuosas con el medio ambiente. Grütters mencionó que, en especial, se necesitan lugares “de encuentro e intercambio cultural” en las zonas rurales del país. En tal sentido, explicó que el “Programa del Cine del Futuro” está dirigido a los operadores cuyos cines se encuentran en pequeñas localidades de hasta 50.000 habitantes. Sin embargo, la responsable cultural añadió que las salas de las ciudades más grandes también pueden recibir apoyo si cumplen ciertos criterios culturales, como por ejemplo, la obtención de algún premio.

A mediados de febrero, productores de cine y televisión de Alemania publicaron un compromiso con la protección del medio ambiente en su tarea. En el escrito, se declaran a favor de “tener más en consideración la sostenibilidad en la producción de películas y series, lo que significa una acción responsable tanto desde el punto de vista ecológico como económico y social”.

Pese a los esfuerzos, el repliegue al que obliga la epidemia del coronavirus ha convertido a la tecnología y los servicios por internet en la opción alternativa al distanciamiento social forzado. Trabajo remoto, películas por streaming, socialización con amigos a través de redes sociales y delivery de comida son algunas de las vías en rápida expansión.