Jorge Drexler reveló que él y su esposa tuvieron coronavirus

"Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque fue la versión suave de la enfermedad", contó el cantautor en una entrevista a una radio española replicada en varios medios, quien describió que "la primera semana fue muy dura" porque estuvo aislado de su esposa "en un cuarto".

El músico detalló además que la situación los "tomó de sorpresa" porque "esto no se veía venir" cuando regreso a España, justo en momentos en que el país europeo tomó medidas especiales.

"Nos dimos cuenta que nos teníamos que quedar acá y que tenía que llegar mi hijo de Londres. Lo que nos pasó a toda mi familia es que nos tomó de sorpresa", explicó Drexler, quien para graficar los momentos de angustia que atravesó, expresó que estuvo dos semanas sin tocar la guitarra.

Hace 20 días, el músico decidió cancelar una gira por Costa Rica y apurar su regreso a España al recibir noticias sobre el avance de la pandemia.

En esos días, desde el país centroamericano escribió la canción "Codo a codo", que refiere sobre la distancia social que se debe mantener para evitar la propagación del virus, y la compartió a través de las redes sociales, en una versión interpretada desde la habitación del hotel donde se hospedaba.

Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos.

Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. #SaludarCodoConCodo

#SaludarCodoConCodo

"Me gustaría decir que de esto se sale. Gran parte de los que pasamos por esta enfermedad podemos decir que no es una enfermedad fuerte en muchos de los casos. Hay que tener serenidad en este momento, de la misma manera en la que no hay que comprar a lo loco", aconsejó el artista.

Y amplió: "Los hospitales son para la gente que los necesita, que son las personas mayores o con enfermedades previas. Los hospitales están saturados: nosotros no fuimos a consultar, lo hicimos desde casa. Quiero mandarles un abrazo a los amigos que han perdido seres queridos. Casi todos los días tenemos noticias de una persona cercana".