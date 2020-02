La sombra del coronavirus en el festival

El impacto más visible impact en la Berlinale fue la supresión del Pabellón Chino en el European Film Market, la primera vez que ocurre con ese gran jugador del mercado internacional. Una delegación de ejecutivos de compañías como Wanda Pictures, Alibaba Pictures, Youku, Times Vision, New Classics Media and Enlight Pictures, organizada por la estatal empresa China Film Co-Production Corporation (CFCC), también fue dada de baja.La asociación “Bridging the Dragon” declaró que cancelaba su fiesta inaugural pero mantendría un seminario.

De todas formas, puntualizó “Variety”, más allá del problema sanitario, la débil presencia china este año en Berlín se debe a la frágil condición de su mercado cinematográfico, resultado de su crisis económica. Las últimas cifras suministradas por la Alianza China de Film & Televisión muestran que sólo 13 películas independientes fueron vendidas a los Estados Unidos en 2019.