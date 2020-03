Una protagonista de "La Casa de Papel" confirmó que tiene coronavirus

"Es oficial, desde el viernes 13 tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus", señaló Ituño, quien también se pone en la piel de Lisboa en la popular serie.

En un mensaje que colocó en su cuenta en la red social Instagram, añadió: "Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil".

"Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar ésto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá", reflexionó.

Por su parte, Úrsula Corberó, quien interpreta a Tokio se encuentra también en cuarentena ya que viajó la semana pasada a Madrid y, junto a su pareja, el actor argentino Ricardo "Chino" Darín, permanecen recluidos cumpliendo las recomendaciones del gobierno de España por el brote de coronavirus.

Chino Darín on Twitter Estoy en cuarentena preventiva desde hace 4 días con @ursulolita que viajó desde Madrid el Martes. Nos sentimos bien pero seguiremos el protocolo de aislamiento.

Me estoy informando mucho y creo que todos deberíamos hacer algo en Argentina. TODOS AHORA.

(Abro hilo)#Coronavirus — Chino Darín (@chinodarin) March 15, 2020

