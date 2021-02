Karina Gao, la cocinera del programa de Florencia Peña fue inducida a un coma farmacológico

"Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañó durante estos 5 años. Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos, no sabemos cuándo me voy a despertar. Por favor recen por mí”, publicó Gao este viernes alrededor de las 10 de la mañana en una historia de dicha red social.

En las últimas 24 horas, la cocinera fue relatando el minuto a minuto a sus más de 400 mil seguidores. “Ayer a la tarde se fue todo medio a pique. Empecé a no saturar bien y me empezó a costar mucho respirar. La fiebre seguía persistiendo fuerte, tuve mucho miedo. Sinceramente pensé de todo, pase la noche como pude. Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral, ahora me pasaron a terapia intensiva, estoy con oxígeno para ayudarme un poco”, se lamentó.

Karina Gao Gentileza: @monpetitglouton

“Fuera de joda, les confieso que ayer, por cómo estaba en un momento, pensé lo peor. Es difícil saber que justo, de todos los asintomáticos y casos leves que hay, a mí me haya tocado así. Pero pasa y más seguido de lo que piensas (1/6 entra en sus situaciones complicadas). Yo sé que salí, hice mi vida y no me arrepiento, pero siempre me cuidé. Y lo más importante es que nadie pero nadie de mis contactos estrechos estuvieron con síntomas, o con cercanos con síntomas, así que por ese lado estoy tranquila. Esto se queda conmigo y queda acá, pero también hace imposible saber de dónde me podría haber contagiado (quizás soy noctámbula y me desperté en el medio de la noche, salí a la calle y chupe una puerta)”, agregó.

“Así que cuídense el doble. El Covid es mucho más astuto de lo que nos imaginamos y no todos tenemos la suerte de ser pacientes leves, asintomáticos o ser afortunada como esto de poder contar con servicio médico de primera. No todos tenemos la suerte de poder internarnos, así hoy en cualquier parte del mundo es un bien codiciado y privilegiado. Me voy a descansar un poco y dormiré feliz con tanto amor que recibí hoy”, continuó diciendo Gao.

“Voy a estar bien como no estando con tantos mensajes de amor y apoyo de esta comunidad. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Soy muy afortunada de tenerlos siempre en las buenas y en las no tan buenas!”, concluyó.

En noviembre de 2020, la cocinera había anunciado al aire que estaba esperando su tercer hijo.