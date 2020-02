Asesinaron a balazos a un prometedor rapero Pop Smoke

Según informó el portal estadounidense TMZ, no esta claro si Smoke conocía a sus atacantes o si se trató de un simple robo. Solo un hombre fue detenido, pero fue liberado al mostrarse que no estaba implicado en el crimen.

Horas antes del asesinato Smoke había presumido junto con un amigo una gran pila de dinero en sus redes sociales, además de haber compartido por accidente su dirección mientras abría regalos en vivo.

El rapero fue sensación por lograr el puesto 7 del Billboard 200 con su segundo disco “Me The Woo 2” y había saltado a la fama con su tema “Welcome to the party” en 2019, que luego fue remixada por Nicki Minaj.

Embed

Una vez que se conoció la noticia de su muerte, no tardaron en llegar los mensajes por redes sociales para honrar su memoria. Minaj fue una de las que lo homenajeó con el mensaje: “La Biblia nos cuenta que los celos son tan crueles como la muerte. Increíble. Descansa en paz, Pop”.

Por otro lado, el rapero Travis Scott, con quien Smoke había realizado la canción “Gatti”, mostró su impacto por la noticia vía Instagram, con una historia en la cual se lo puede ver escuchando un tema de su colega asesinado.

Embed

Pop Smoke tenía 20 años y era un talento prometedor del rap. Su tema, "Welcome to the Party" habia sido considerado el tema del verano.