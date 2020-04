Música: Ricky Martin remixa con Farruko, Gorillaz vuelve a la ruta y Aristimuño le da forma a su séptimo disco

Quien también aprovechó la cuarentena para estrenar es la cantante estadounidense Selena Gómez, quien dio a conocer el videoclip de “Boyfriend”, corte de Rare Deluxe. La ex chica Disney se apoya en un beat grave para cantarle a la búsqueda de un nuevo amor luego de dejar en claro el derrotero sin suerte por el que deambuló.

En pocas horas, el tema generó controversia debido a que su expareja, Justin Bieber, tiene un tema de 2012 con el mismo nombre. Algo que los seguidores de ambos músicos no dejaron pasar y se tomaron el tiempo de exponerlo en las redes.

Si hay una banda capaz de reinventarse a su antojo es Gorillaz. El grupo liderado por la voz de Damon Albarn lanzó “Aries”, tercer corte de Song machine el proyecto innovador con el que pretenden ir revelando sus canciones a modo de serie musical. Con la astrología a su favor, la banda propone un viaje de ruta entre el new wave y el rock alternativo.

Gorillaz.png

El recorrido también funciona a modo de homenaje. El personaje 2D viaja arriba de una moto de marca Fonda, en un claro guiño a la marca japonesa y al actor Peter Fonda, recientemente fallecido y protagonista de “Easy rider”, la película ícono del universo motoquero. Del track formaron parte Peter Hook, bajista de Joy Division y New Order y la cantante electropop, Georgia.

Ganadores de seis premios Grammy, Black Eyed Peas -conocidos por sus fusiones musicales y por la mezcla de cultura de sus integrantes- regresa con "Mamacita" de la mano de Ozuna, poseedor de cuatro récords Guinness.

Ozuna-Black-Eyed-Peas.jpg

La banda regresa después de obtener éxito con "Ritmo”, canción del film “Bad Boys for life”, en la que colaboró el artista urbano colombiano J. Balvin. Sobrepasando las 1.000 millones de reproducciones en menos de seis meses, incluyendo 432 millones en Spotify, el tema se convirtió en su canción más escuchada a través de una plataforma, superando las cifras de sus éxitos "I Gotta Feeling" y "Where Is The Love?".

En el plano nacional, Los Auténticos Decadentes se pusieron el traje de la cuarentena para ponerle música y corazón a la situación actual que toca a todos los argentinos. “¿Cuando será el día que nos volvamos a abrazar?”, canta Jorge Serrano. “Aplauso a los doctores ya las enfermeras, son nuestros héroes en esta pelea”, agrega Cucho Parisi.

“Imposible permanecer inmóvil en momentos de movilización. Que nos recuerdan el valor de todo lo que damos por sentado. Que nos traen de vuelta a la unión, a la solidaridad, al amor. Momentos en los que el aporte positivo de cada uno se convierte en la energía positiva de todos. Y en los que la energía positiva de todos se transforma en la más efectiva de las vacunas: la esperanza”, resume el mensaje de los músicos. Una canción, de momento, para bailar como parte de la rutina en la que se encuentran todos a la vez. La oportunidad de abrazarse a la distancia.

"Otra escalera en el vacío que destruye el amor / como una trampa, un castigo, un primer acto de Dios", canta Lisandro Aristimuño en un tono sombrío que lo acerca al Charly García de “Influencia”. Se trata de “Sombra1”, tercer corte (tras “Levitar” y “Señal1”) de Criptograma, su séptimo disco de estudio que saldrá a fin de mes.

Sol Bassa.jpg Sol Bassa editó su tercer trabajo.

Quienes también mostraron sus nuevos trabajos son Sol Bassa y Dani Ferretti. La guitarrista editó Errores coleccionables, su tercer disco. Un álbum que cuenta con la producción de Gonzalo Gamallo y que, es sin dudas, su mejor material. Con la canción al frente y lejos de la guitar hero, Bassa se corta cuando la canción lo pide y también se anima a endulzar pequeños momentos. Por su parte, Ferretti compartió su versión de “Redemption song”. Una reinterpretación sentida con el stomp box como latido para un tema de ayer que sigue sonando a hoy y que en el weisserborn y en la voz del artista toma un nuevo vuelo.