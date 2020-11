Con un evento de transmisión simultánea presentan Disney+ en Argentina

El próximo martes 10 de noviembre a las 22, las señales Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids, FOX Channel, FOX Life, Cinecanal, FX, FXM, todas las señales de ESPN y FOX Sports unirán sus transmisiones en toda Latinoamérica (de habla hispana) para compartir con la audiencia “Disney+ Presenta: Muchas historias, un mismo lugar”, una producción para descubrir todo lo que ofrece el esperado servicio de streaming por suscripción de The Walt Disney Company que llegará el 17 de noviembre a la región. El especial, que también se podrá ver en los canales oficiales Disney Plus LA y Disney Plus Brasil en YouTube, contará con las participación de Tini, Pedro Pascal, Zoe Saldana, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Diego Luna y Poncho Herrera, entre otros artistas internacionales, quienes invitarán a la audiencia a sumarse a una experiencia de navegación de la nueva plataforma, descubriendo todo su contenido.