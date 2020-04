Los Simpson estrenaron su primer cortometraje para Disney

El año pasado, Disney adquirió Fox. De esta manera, Los Simpson pasaron a estar debajo de su órbita.

El cortometraje narra una aventura amorosa de Maggie con otro bebé. Se trata del segundo corto que tiene como protagonista a la hija menor de Marge y Homero.

Maggie Simpson in “Playdate With Destiny” from @TheSimpsons is coming tomorrow to #DisneyPlus.