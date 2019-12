Dumpty, el poemario con el que un reconocido actor ridiculiza a Donald Trump

Sus rivales republicanos, tan imprudentes como pesados,

Sucumbieron al final ante su rango de demagogia.

El muro de Dumpty no tenía sentido terrenal,

Un engaño construido a un costo enorme

Pero prometió, en discursos despóticos y estridentes,

Se aseguraría de que México pagara la factura

Trumpty Dumpty siguió insistiendo

Cada vez más ciudadanos comenzaron a resistir.

Lamentablemente, no habrá un final para esta historia,

Al menos hasta que prevalezcan personas razonables”

El poema forma parte de “Dumpty”, el libro que el reconocido actor John Lithgow dio a conocer hace pocas semanas. En la tapa puede verse un dibujo de Donald Trump bajo la leyenda “The age of Trump in verse” (“La era de Trump en verso”). Se trata de un poemario con el que el artista recorre la vida política del presidente de Estados Unidos en clave de sátira. Un trabajo que expone, desde el humor, y con crítica sagaz, una serie de medidas por las que, según Lithgow, el empresario hotelero caerá por su propio peso.

Y es que, justamente, la elección del nombre no es casualidad. Humpty Dumpty es un popular personaje en una rima infantil de origen británico que el propio Lewis Carroll reformuló para su libro “Alicia a través del espejo”. Algo así como la imagen de un narcisista inmortal que termina derribado pero que siempre es reemplazado.

Hace semanas, en una editorial que publicó en el New York Times, y que título “Trump es un mal presidente. Es aún peor artista”, Lithgow dice que “llamo a Donald Trump un ‘presidente animador’, ya que ha demostrado ser un servidor público muy inepto”. Y teoriza: “A Ronald Reagan, un actor presidente, le tomó tiempo poner el énfasis en una oración tan simple como ‘Señor Gorbachov, derribe este muro’. Pero Trump es otra cosa. Reagan era el producto del estricto control de calidad del antiguo sistema de estudio de Hollywood; Trump emergió del caos curado de los reality shows”.

En “Dumpty”, Lithgow saca a relucir su capacidad para el humor, con un ingenio afilado que atrapa a los lectores a través de grandes pasos de comedia. Un viaje hacia el universo público de un político cuestionado por casi toda el ala artística de Estados Unidos. En clave de verso, el artista apela a personajes del mundo de Trump, como Betsy DeVos, Anthony Scaramucci, Scott Pruitt, Paul Manafort y sus médicos, para lograr un trabajo que conformará tanto a los amantes de la poesía como a los adictos al humor.

Lithgow es recordado por protagonizar, durante seis temporadas, la serie “3rd Rock from the sun”, con la que ganó un Globo de oro como mejor actor de serie en comedia/musical. El mismo galardón que se llevó en dos oportunidades como mejor actor de reparto. 2010, por su interpretación de Arthur Mitchell en “Dexter”; y en 2017, por hacer a Winston Churchill en la serie The Crown.

Donde no pudo vencer fue en los Oscar. En dos años consecutivos, 1983-84, estuvo nominado como mejor actor de reparto. La primera vez, por “El mundo según Garp” (protagonizado por Robin Williams), cayó ante Louis Gossett Jr., el sargento que alecciona a Ricard Gere en “Reto al destino”. Al año siguiente tampoco pudo. Jack Nicholson, su compañero de elenco en la película “La fuerza del destino”, lo volvió a dejar con las ganas.