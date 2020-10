"Quico" reveló por qué dejó de emitirse El Chavo del 8 en más de 20 países

"Yo creo que el móvil es el dinero. Se acabó el contrato, y los derechos del programa los tiene Roberto Gómez Fernández, el hijo de Gómez Bolaños, pero Televisa tiene los de las transmisiones, entonces creo que no llegaron a un arreglo", declaró Villagrán el miércoles al programa Ventaneando de Televisión Azteca.

Según “Quico”, “Chespirito” tenía un contrato vigente hasta el 31 de julio de este año y, en la renovación del acuerdo, el heredero no llegó a un entendimiento con la empresa de medios de comunicación.

"Se vence el contrato el 31 de julio y van ambas partes, Televisa y Roberto, a tratar de arreglarlo, entonces yo supongo, no me consta, que a la mejor Roberto pidió más dinero, entonces Televisa no ha de haber querido, o vio la ambición o vio otra cosa y prefirió sacar todos los programas de todos lados inclusive hasta de Facebook", expresó Villagrán.

Por su parte, Roberto Gómez Fernández admitió en una conferencia de prensa que la causa de la cancelación de la transmisión se debió a desacuerdos entre su familia y Televisa, pero aseguró que luchará para que los programas vuelvan a ser transmitidos.