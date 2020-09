Cal y arena para "Akelarre", del argentino Pablo Agüero

En la valoración influye no solo el género sino el estómago: “Tuve que mirar al suelo durante casi toda la escena de la tortura”, reconoció una cronista en una rueda de prensa poco concurrida. “Los interrogatorios se digieren de forma pausada y sin sobresaltos”, replica Polo Altziber en “El palomitón”, que, como otros, pide mayor contextualización y lamenta “unos segundos finales que rozan lo anticlimático”. Con un elogio a medias, Luis Martínez, de “El Mundo”, sintetizó: “Sorprende la tensión preciosista de cada encuadre, entusiasma el tenebrismo grave y profundo, y desalienta el ritual pedestre de un verismo interpretativo tan pomposo y afectado”. Curiosamente, los demás comentaristas no hablan de verismo sino de un juego de caricaturas, donde la joven acusada intenta seducir al juez obcecado. Y aunque reconoce que “al principio siento escaso interés´por estas jóvenes tan vitalistas y cantarinas y sus torvos cazadores”, es el veterano Carlos Boyero, de “El País”, quien mejor lleva la reflexión hasta el presente: “Qué grima me da esa profesión tan infame de los cazadores de brujas y las cazadoras de brujos. Ahora está desterrado lo de quemar en la pira. Existen formas más refinadas para destruir la existencia de los pecadores” (alusión al perseguido Woody Allen, que el día anterior inauguró el Festival vía online con una comedia filmada precisamente en San Sebastián).