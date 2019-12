EE.UU.: el fin del celular en los teatros

Nueva York - La producción de “Freestyle Love Supreme”, una comedia del compositor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que se representa en Broadway, requiere que el público coloque sus teléfonos celulares en una funda con un bloqueo especial durante el espectáculo. Pese a las airadas reacciones de algunos espectadores, la modalidad es parte de una tendencia creciente en conciertos, obras de teatro e incluso exposiciones de arte. Se le pide al público no sólo que apague sus teléfonos, sino que queden inutilizables por el tiempo en que dure la representación, el recital o concierto, o la visita al museo o galería. Madonna y el comediante Dave Chappelle están entre los artistas que han adoptado el sistema “Yondr”, que no requiere desprenderse del celular sino tenerlo cerrado en una funda de seguridad. Funciona así: al llegar a un auditorio o un teatro, el personal coloca el celular de cada persona del público, silenciado, en una funda que es cerrada magnéticamente. La única manera de abrir la bolsa es ir hasta un aparato que la destraba y que está ubicado en áreas específicas, fuera del auditorio, para la utilización de teléfonos. Además de la luz y el sonido perturbadores, esto también contribuye a combatir la piratería, ya que con Yondr ya no se podrán fotografiar ni filmar más espectáculos.