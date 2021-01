Recomendados de fin de semana

Nueva versión de Ricky Pashkus del musical sobre un selecto y talentoso grupo de artistas que participan de la audición para ser parte de un importante musical. Actúan Roberto Peloni y Gustavo Wons, entre muchos otros. Los viernes, sábados y domingos a partir de las 20.

CASI NORMALES

Metropolitan

Se repone el musical que cuenta la historia de una familia que lucha por ser normal en tiempos donde lo normal ya no existe. Actúan Laura Conforte, Martín Ruiz, Guido Balzaretti, Manuela del Campo, Federico Llambí , Máximo Meyer, bajo la dirección musical de Hernán Matorra y la dirección general de Julio Panno. De jueves a domingos a partir de las 20.

BRUJAS

Multitabarís

Vuelve el espectáculo a 30 años de su estreno en Mar del Plata. La obra del español Santiago Moscada fue presentada el 3 de enero de 1991 en el teatro Atlas bajo la dirección de Luis Agustoni y producida por Guillermo Bredeston y Carlos Rottemberg. Con la base de su elenco original compuesto por Thelma Biral, Nora Cárpena y Moría Casán, se suman María Leal y Sandra Mihanovich. Viernes, sábados y domingos a partir de las 20.

TE QUIERO, SOS

PERFECTO, CAMBIÁ

Astral

Comedia musical moderna sobre parejas de diferentes generaciones en sus varios momentos de sus vidas. Con Laura Oliva, Florencia Otero, Roberto Peloni y Agustín Sullivan, mañana a las 20.

BRIDGERTON

Netflix

Serie de época al estilo Jane Austen que retrata la vida de las élites británicas. Con el sello de Shonda Rhimes, creadora de grandes éxitos como ¨Grey’s Anatomy¨, ¨Scandal¨ y ¨How to get away with a murder¨, la serie ya es de las más vistas de la plataforma entre los últimos lanzamientos.

FRAGMENTOS

DE UNA MUJER

Netflix

Ellen Burstyn, Vanessa Kirby y Shia LaBeouf entre otros protagonizan este muy buen film dirigido por el húngaro Kornél Mundruczó y producido por Martin Scorsese, sobre una tragedia que provoca eclosión en todos aquellos a quienes toca de cerca. Se valora que no caiga en el golpe bajo cuando aborda los tantos temas dolorosos que hilvanan la trama.

THE ASSISTANT

Amazon Prime Video

Serie estreno que gira en torno a una joven asistente de un poderoso magnate del entretenimiento cuya vida cambia cuando una situación de abuso modifica el orden de cosas.