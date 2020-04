Festivales del mundo se adaptan a la crisis

Sin embargo, la organización aclaró a través de un comunicado que el festival se pospuso por la pandemia de coronavirus pero no se canceló, y que la modalidad elegida en este caso en particular no quiere decir que será la aplicada en toda la competencia. Por eso, por ahora, el jurado integrado por Danny Boyle, William Hurt, Demián Bichir, Judith Godréche y Sabine Hoffman ve desde ayer las diez películas que compiten en la sección internacional. Los premios a la mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor guión y mejor fotografía de esta sección serán anunciados en la web del festival entre hoy y el 26 de abril, fecha prevista de manera original para la realización del festival.