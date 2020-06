Gabriel va al cine

A lo largo de los años Peter Gabriel grabó o cedió canciones para muchas películas. Su música fue parte importante de films como “La última tentación de Cristo”, de Martin Scorsese, o “Birdy”, de Alan Parker, y la lista de sus colaboraciones cinematográficas es extensa, e incluso muchas veces sorprendente. Este compilado seleccionado por el excantante de Genesis incluye temas que se recuerdan por alguna película, pero muchas veces sin relacionarlos con él. Por ejemplo, nadie pensaría que Gabriel aparecía en el soundtrack de una producción de Spielberg para toda la familia, pero aquí tenemos que una de las canciones principales de “Gremlins” de Joe Dante, “Out Out”, o el simpático tema compuesto para “Wall .E”, “Down to Earth”, o la canción que compuso Randy Newman para que Gabriel la cante en la secuela de “Babe, el chanchito valiente”, “Pig In The City”. Lo mejor de este “Rated PG” es que muestra un lado distinto de la carrera de Gabriel, con excelentes temas como el romántico “In Your Eyes” del film “Say Anything” de Cameron Crowe. El disco salió en todos los formatos posibles, incluyendo una edición especial en vinilo impreso con una montaña de pochoclos.