Ellis Marsalis: el coronavirus se llevó a un grande del jazz

Definido habitualmente como un “moderno del bebop en una ciudad conservadora en materia de jazz”, experimentó sin embargo en todos los estilos, “y cuando tenía que ayudar a su familia tocaba R&B, soul y hasta rock ‘n’ roll”, dijo ayer Nick Spitzer, celebrado conductor de un programa de jazz en Nueva Orleans. Admirador de Thelonious Monk, Ellis Marsalis grabó una veintena de álbumes. Ed Blackwell, Cannonball Adderley, Nat Adderley y Al Hirt among fueron algunos de los músicos que influyeron, en los años 50, en su formación jazzística. Más tarde enseño en la New Orleans Center for Creative Arts, y entre sus discípulos se contaron Terence Blanchard, Harry Connick Jr., Donald Harrison, Marlon Jordan, Kent Jordan y Nicholas Payton. En 2008, su nombre ingresó en el Louisiana Music Hall of Fame, y el Ellis Marsalis Center for Music in New Orleans fue bautizado así en su honor un año más tarde. Nacido en Nueva Orleans en noviembre de 1934, Ellis grabó con grandes músicos como Cannonball y Nat Adderley, Marcus Roberts y Courtney Pine.