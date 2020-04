Jennifer Aniston lanzó una increíble propuesta para los fans de "Friends"

Los actores Jennifer Aniston (quien interpreta a Rachel Green), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Courteney Cox (Monica Geller), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) y Matthew Perry (Chandler Bing) fueron quienes anunciaron el concurso en sus plataformas de redes sociales.

“Estamos muy emocionados de unirnos al desafío ALL IN para ayudar a mantener a las personas alimentadas y saludables durante este tiempo. Te invitamos a ti y a cinco de TUS amigos a unirte a los seis en el Estudio 24. Sé nuestro invitado personal en la audiencia para la grabación de nuestra reunión, mientras recordamos acerca del show y celebramos toda la diversión que tuvimos. .. y obtén toda la experiencia VIP de Friends en el Warner Bros. Studio Tour[...] No puedo esperar para conocerlos y abrazarlos cuando todo esto termine. Hasta entonces, mantente haciendo llamadas, videollamadas y escribiendo mensajes de texto a tus amigos y familiares. Tenemos que estar conectados”, escribió Aniston en su red social Instagram.

Hi guys ❤️⠀⠀We’re so excited to join the ALL IN challenge to help keep people fed and healthy during this time. ⠀⠀We’re inviting you and five of YOUR friends to join the six of us on Stage 24. Be our personal guests in the audience for the taping of our @HBOMAX reunion, as we reminisce about the show and celebrate all the fun we had ... and get the whole Friends VIP experience on the Warner Bros. Studio Tour.⠀⠀We hope this brings a little joy, and something to look forward to. Go to AllInChallenge.com to enter... and donate whatever you can - $10, $25 - every dollar counts. 100% of proceeds will go to @nokidhungry, @mealsonwheelsamerica and #AmericasFoodFund which benefits @feedingamerica and @wckitchen.⠀Can’t wait to meet and hug you guys when this is all over Until then, keep Facetiming, calling, DMing, and texting your friends and family. We gotta stay connected