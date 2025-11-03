Juana Tinelli compartió los mensajes que recibió tras las críticas que le hizo a su papá

Juanita publicó más de 60 historias en las que dejó ver el aliento que le mandaron sus seguidores a través de los mensajes privados de la mencionada red social.

Juana Tinelli sorprendió a todos con el descargo público que hizo en contra de su papá, Marcelo Tinelli . En sus palabras, la joven de 22 años contó que fue amenazada por la exposición pública y las decisiones de su padre.

Luego de haber escrito un extenso comunicado, la hija de Paula Robles volvió a recurrir a su perfil de Instagram pero esta vez para compartir los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas.

Según revelaron en Infama (América TV), la Justicia ya le otorgó un botón antipánico a la joven de 22 años el pasado jueves, mientras se implementa un operativo de seguridad para toda la familia.

“ La amenaza fue para todos los Tinelli, no solo para Juanita . A partir de mañana empieza un operativo de seguridad para cada integrante de la familia”, explicó Laura Ubfal, panelista del ciclo.

Lo más inquietante llegó cuando Ubfal confirmó que la persona que habría realizado la amenaza sería alguien conocido del entorno familiar.

“Esto es gravísimo. Según la información que tengo, y que no puedo revelar por cuestiones legales, se trata de alguien cercano, alguien conocido por ellos. A través del teléfono de Juana se hizo una amenaza para toda la familia”, detalló la periodista.

La panelista también desmintió rumores sobre conflictos internos: “No hay internas entre hermanos ni peleas familiares. Acá hablamos de una persona externa, pero muy cercana, y no pueden creerlo”.

Mientras Marcela Tauro entrevistaba a Luis Ventura, Ubfal recibió la autorización para dar una pista más sobre el origen del conflicto: “El dato que tengo es que viene por el lado del fútbol”, reveló.