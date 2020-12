La "cocina" de un teatro de riesgos

Emilio García Wehbi es un artista interdisciplinario, autodidacta, uno de los fundadores en 1989 del Periférico de Objetos. Su arte es de ruptura, del absurdo, y tiende a la transgresión en temas y formas. El director Miguel Zeballos se enfrentó al desafío de documentar su trabajo en una película, y decidió no aproximarse a sus performances de un modo convencional sino dejarse llevar por lo que le decían las imágenes que iba registrando de las puestas en escena. “La herida y el cuchillo” tiene atractivos formales en cuanto a lo visual y especialmente al montaje, pero no se esfuerza demasiado en lo narrativo, aunque sí maneja bien la gráfica a modo de intertítulos con las diferentes escenas, como cuando un enorme cartel que dice “Basta de autocontrol” cubre la pantalla precediendo a la performance de un hombre haciendo trizas un piano. Por eso y otros detalles, el film se dirige más a los ya iniciados en sus performances y no tanto como introducción a los neófitos.