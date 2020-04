Un déficit previo, peor que el virus

“Asumimos sin Balance ni Memoria de lo actuado en 2019. El primer arqueo de caja arrojó un déficit de $800 millones solventado con fondos no ejecutados en años anteriores, por lo que no hay reservas”, denunció el sábado en un extenso y lapidario informe. De hecho, Balance y Memoria debían estar a cargo de un Consejo Asesor que la gestión anterior nunca se molestó en designar. “El 29 de enero solicitamos formalmente una auditoría a la Auditoría General de la Nación”, que ahora está “demorada por las circunstancias”. En resumen, la pandemia de coronavirus “no es peor que el déficit recibido”. Sobre llovido, mojado; a causa de la cuarentena, los ingresos “provenientes de los espectadores se han reducido a cero, y los restantes ingresos” (por streaming, etc.) “son inciertos”. Por suerte “El robo del siglo” y otros pocos éxitos del verano aportaron algún dinero.

“Con los escasos recursos disponibles”, la nueva gestión saldó varias deudas del año pasado, excepto “reintegros observados por la Unidad de Transparencia Institucional”, e hizo algunos pagos menores para evitar mayores descalabros de los pequeños productores, aclarando que, por ahora, se prorrogan todos los plazos, “tanto los requeridos a los productores como las obligaciones exigibles al Incaa”, y que los productores en deuda podrán solicitar una prórroga.

También anunció “ayudas especiales para reanudar las tareas de producción, cuando sea posible”, y para la obra social de los técnicos de cine, amén de otras tareas. “Hablamos con las autoridades de festivales Internacionales. Con agregados culturales y embajadores extranjeros. Hemos conseguido que los temas Jurídicos ya casi estén al día. Nos ocupamos de la preservación de los activos, la cinemateca, la reanudación de las obras de construcción interrumpidas en el Gaumont y el segundo subsuelo de la escuela”. Asimismo, “Implementamos en forma online la presentación y la clasificación final de Películas Terminadas, los coloquios para el ingreso de nuevos alumnos a las sedes Nacional y Regionales de la Enerc y un sistema e-learning como alternativa para reanudar las clases regulares”. También está en estudio una reunión online de la Asamblea Federal que, entre otras cosas, designe de una vez al Consejo Asesor.