Martin Scorsese ya habla de su retiro

El director de “Taxi Driver”, “Toro salvaje”, “Buenos muchachos” y “Casino”, entre muchas otras, se quejó menos del cine pochoclero en sí mismo como del poco espacio que hay para la difusión de otras obras. “En salas con doce pantallas, once están ocupadas por películas con superhéroes. ¿De verdad se necesitan once salas? Es imposible para películas como ‘Lady Bird’, que no necesita ser muy comercial pero es modesta y genuina, y termina encontrando un gran público. Que una película sea comercial no significa que no pueda ser arte”, señaló.