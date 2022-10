Marvel retrasa oficialmente la producción de Blade

La noticia sigue a la partida hace dos semanas del director original del proyecto, Bassam Tariq, que Marvel atribuyó a "cambios continuos en nuestro programa de producción". Si bien en ese momento parecía que el estudio se había decidido por un nuevo director que podría intervenir rápidamente para mantener el cronograma de producción original de la película, el estudio ahora buscará ampliar su red de prospectos antes de seguir adelante.

Basado en el personaje creado por el escritor Marv Wolfman para The Tomb of Dracula No. 10 de 1973 , Blade es un thriller de aventuras de vampiros protagonizado por el ganador del Oscar Mahershala Ali . , que también tiene como protagonistas a Aaron Pierre y Delroy Lindo. El personaje principal, que anteriormente cobró vida en la pantalla a través de una trilogía de principios de la década de 2000 protagonizada por Wesley Snipes, es un medio mortal, medio inmortal que caza vampiros para vengar a su madre, quien fue asesinada por un vampiro cuando ella lo dio a luz. .

Beau DeMayo ( Star Trek: Strange New Worlds , Moon Knight ) escribió el guión de la próxima película, que ha sido una de las más esperadas de Marvel desde que se anunció en Comic-Con 2019. Tariq permanecerá como productor ejecutivo.