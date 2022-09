Ryan Reynolds y Hugh Jackman dan nuevos detalles del regreso de Wolwerine

Lo primero que se aclara en el video es que Deadpool 3 no alterará nada de lo mostrado en Logan. Entonces, ¿Cómo podría Jackman repetir su papel de Wolverine para Deadpool 3?

Justo cuando Reynolds y Jackman comienzan a explicar las líneas de tiempo y los puntos de la trama, "Wake Me Up Before You Go-Go" de Wham! tapa todo lo que se dice.

Deadpool Update, La Parte de Hugh SUBTITULADO.mp4

El tercer film en la franquicia de Deadpool llegará a los cines el 6 de septiembre de 2024. Por primera vez, Marvel Studios, la productora de películas y series de Marvel, será la encargada de llevar adelante el film gracias a la compra de Fox.