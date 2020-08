EE.UU.: cines recaudan u$s20 M en el fin de semana de reapertura

“Fuera de control” recaudó algo más de 4 millones de dólares desde su estreno el viernes, resultado prometedor dentro del contexto sanitario. En tiempos normales, esa cifra no sería para alegrarse demasiado, pero se debe considerar que sólo una fracción de los 6.000 cines del país están actualmente en funcionamiento, y los principales mercados como Nueva York, California y Nueva Jersey todavía están cerrados y sin fecha establecida para reabrir. Las mayores ventas de entradas para “Fuera de control” provinieron de autocines en Los Ángeles, San Francisco y Sacramento, así como de cines multipantalla en Dallas, Houston, Chicago, Atlanta y Orlando. Solstice, la empresa productora del film, planea expandir la película a más de 2.300 salas de los Estados Unidos el próximo fin de semana. Algunas estimaciones de la industria coincidieron en que esos 4 millones de recaudación equivalen a 15 millones en tiempos normales. En Canadá, donde también se estrenó el film en las salas autorizadas a reabrir, se calcula que la resistencia del público en volver a ir al cine alcanzó un 50%, sumado a las medidas restrictivas dentro de la misma sala (fila por medio, butaca por medio en caso de no ser grupo familiar, etc.). Esto es, que la asistencia canadiense representó un 75% menos de lo normal.