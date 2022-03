El festival de música Primavera Sound Buenos Aires se prepara para revelar su line up

primavera sound line up anuncio El festival de música Primavera Sound Buenos Aires anunciará su line up el próximo 27 de abril. PrimaveraSoundBsAs

Este año, la edición española del festival se realizará durante cuatro fines de semana. Contará con artistas como The Strokes, Tyler The Creator, Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, Beck, Nick Cave & The Bad Seeds, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, entre otros.

Nacido en Barcelona hace 20 años, el festival producido por DF Entertainment presentará recitales en una serie de locaciones que serán detalladas más adelante por la organización, aunque sí se confirmó que las jornadas principales del fin de semana del 12 y 13 de noviembre se realizarán en el mencionado predio ubicado sobre la ribera del Río de la Plata en el barrio porteño de Núñez.