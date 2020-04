Música: Los Rolling Stones ganan la calle, Abel Pintos se pone bailable y Ciro le canta a la unidad

Un trabajo que los muestra con la esencia de siempre y que formará parte del material que pretenden lanzar pronto luego de 15 años de ausencia discográfica desde “A Bigger Bang”. “Trabajamos en él en forma aislada. Y aquí está (...) espero que les guste”, resumió Jagger en un comunicado.

En sus primeros días, el tema acumuló muy buenas críticas no sólo en lo musical sino también en lo visual. El video que la acompaña muestra varias ciudades como Los Ángeles, Kioto y Londres, en modo desierto.

Otra canción que parece haberse editado a medida es “Diagnosis”, tercer adelanto de Such Pretty Forks in the Road, el nuevo disco que Alanis Morrissette. “No salí de casa en mucho tiempo/ no siento ni una pizca de tranquilidad/ y no avancé mucho desde que regresé de la guerra”, cantan la canadiense sobre una balada de piano en la que vuelve a exponer su batalla contra la depresión y la ansiedad.

A los 35 años, Avril Lavigne todavía tiene una fuerte ligazón con el público adolescente. Más allá del paso del tiempo, la artista parece tener la llave correcta para renovar su relación con las nuevas generaciones. “We Are Warriors” es la prueba.

A dos días de su publicación, la también canadiense ya acumula más de medio millón de reproducciones en YouTube. Se trata de una canción ya editada el año pasado en Head above water que la artista renombró en medio de la pandemia por el coronavirus y que, en las últimas horas, anunció que todo lo recaudado por su nuevo sencillo será destinado a la lucha contra el Covid-19.

La irrupción de Evanescense en 2003 llamó la atención de muchos. Su canción “My inmortal” fue utilizada para miles de videos caseros. Luego de una carrera que no pudo sostenerse con la intensidad de ese primer disco, la banda de metal gótico editó “Wasted on you”, tema que formará parte de su nuevo trabajo The Bitter Truth. “Una vez, esto era un jardín/. Esto era un mundo/. Todas las pesadillas se quedaron en la oscuridad/. Solo un poco de tiempo./ Y tú te conviertes en el enemigo”, canta Amy Lee con esa cuota de depresión adolescente que acompañan sus canciones y que, por cierto, las vuelve épicas.

Atento a las recomendaciones, el grupo decidió presentar un video que fue filmado de forma aislada con imágenes de la banda en sus respectivos hogares.

En el plano latino, Maluma estrenó nuevo sencillo. Y en clave romántica, el colombiano sale al ruedo con “ADMV”, lo que debería entenderse como “amor de mi vida”. En el video que acompaña el tema, el colombiano muestra el paso del tiempo como parte de un encuentro amoroso que se hace larga y duradero.

Ya en Argentina, quien le puso ritmo a la cuarentena fue Abel Pintos. “El hechizo”, junto a la española Beatriz Luengo, lo muestra en un espectro más bailable que el habitual. Una canción de esas para pasar fronteras y saltar mares. Con la idea fija de adentrarse en otras culturas y llevar su éxito local al plano internacional. Luego de dar a conocer que será padre, el artista muestra en este sencillo un aproach con los ritmos urbanos y con la cumbia.

En materia de rock, Ciro y los Persas editaron “Moby Dick (Juntos)”. El tema fue compuesto durante la cuarentena y sus ganancias serán donadas a la Cruz Roja. "Yo no quiero dejar mi cabeza infectar/ Yo no quiero tener miedo, estar protegido/ Yo no sé si esto es un plan que viene de más allá/ pero la ballena avanza y hay que estar unidos”.

El ex cantante de Los Piojos hace una analogía entre el virus del covid-19 y la gran ballena blanca de Henry Melville. Una canción de claro porte humanista. Con el foco puesto en la ecología y en la responsabilidad del hombre y sus acciones.

Con un pie puesto en ambas orilla, No Te Va Gustar dio a conocer su versión de “Té para tres” que, lamentablemente, no le hace honor al original. Una reinterpretación sin demasiada novedad que no logra ser sostenida en la voz de Emiliano Brancciari.

“Puede que tenga que cambiar alguna interpretación/ Sobre el fenómeno fijo que le tocó vivenciar/ Tal vez sea lo único que tenga por cambiar”, canta Piti Fernández en “Interpretación”, cuarto adelanto de lo que será el próximo disco de Las Pastillas del Abuelo, el primero en cinco años. En la letra la banda expone la reintepretación de fenómenos traumáticos y la convivencia que conlleva. A la vez, el grupo se despega por momentos de su cuota musical de barrio para darle más vuelo a las teclas y a un beat más bailable que se hace más significativo en los vientos. Siempre bajo el tono arrabalero de Fernández.

Si hay alguien que sabe de reinterpretaciones es Naomi Preizler. A partir de una serie de mensajes hirientes de una hater, la artista tomó toda esa dosis de energía negativa para armar la letra de “Ay fooo”, su nuevo sencillo tras la edición del disco Fina & Lady (2019). Para cerrar, Guido Vene, excantante de Támesis, se pone al frente de su nuevo proyecto en formato solista con la edición del sencillo “¿Por qué?”, uno de esos temas ideales para convertirse en despertador matutino.