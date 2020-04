Cuarentena: ocho series para ver en Netflix

Peaky Blinders

Peaky Blinders Trailer.mp4 BBC

Centrada en los Shelby, una familia de gángsters de Birmingham, Inglaterra en los años 20. Veremos el ascenso de Tomas Shelby como líder de la familia, las luchas entre mafias y su vínculo con el poder político de la época. Creada por Steven Knight y protagonizada por Cillian Murphy. Peaky Blinders hace gala de una excelente ambientación de época, una trama atrapante y solidas actuaciones.

Better Call Saul

Better Call Saul - Avance - Netflix [HD].mp4 Netflix

Saul Goodman aquel inefable abogado que conocimos en Breaking Bad, aquí es “Jimmy” McGuill, un carismático abogado que entre casualidades y causalidades iniciará un camino del que no podrá retornar. A pesar de ser una precuela que nos muestra los orígenes del personaje interpretado por Bob Odenkirk, pasajes de la serie nos permite ver que fue de Saul post Breaking Bad.

Poco ortodoxa

Poco ortodoxa.mp4 Netflix

Creada por Anna Winger y Alexa Karolinski, este drama en formato miniserie. Adapta el libro Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, donde Deborah Feldman relata sus vivencias. Una joven esposa de una comuna judía ortodoxa en New York escapa hacia Berlín para toparse con un mundo completamente diferente al conocido. La joven actriz Shira Haas da una lograda actuación ocupando el rol protagónico de la miniserie.

Fargo

FARGO - Trailer in HD - 720p.mp4 FX

Ambientada en el universo en que transcurre la película del mismo nombre creada por los hermanos Coen en 1996. La serie ideada por Noah Hawley consta por ahora de tres temporadas autoconclusivas, que sin embargo guardan una mínima relación entre ellas. Ideal para los amantes del género policial, y el humor negro. Fargo cuenta con un variado elenco entre los que se destacan Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Patrick Wilson, Kisten Dunst, Ewan McGregor y Carrie Coon.

Black Mirror

Black Mirror Trailer.mp4 Netflix

Creada por Charlie Brooker, Black Mirror es una serie de ciencia ficción que nos muestra un futuro no muy distante, donde vemos como la modernidad y el uso de la tecnología puede afectar nuestra forma de autopercibirnos y la manera de relacionarnos con el mundo en general. Episodios autoconclusivos que de las maneras más diversas nos harán pensar ¿Qué tan lejos estamos de que la ficción se convierta en realidad?

Mindhunter

Mindhunter - Tráiler oficial - Netflix.mp4 Netflix

Del director y productor David Fincher y basada en el libro Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit de John E. Douglas y Mark Olshaker. Mindhunter está ambientada a finales de los años 70. Centrada en dos agentes del FBI que buscan a partir de entrevistas con los asesinos más famosos de la época (Ed Kemper, Charles Manson, Wayne Williams, entre otros) crear perfiles que les ayuden a resolver casos en curso, e identificar potenciales asesinos en serie.

Sex Education

Sex Education.mp4 Netflix

Creada por Laurie Nunn, esta serie inglesa en tono de comedia dramática, nos presenta a Otis (Asa Butterfield) un joven introvertido hijo de una sexóloga que, a partir de una situación fortuita, terminara montando un negocio como terapeuta sexual dentro de su escuela. Sin juzgar a sus pares intentara dar respuesta al sin fin de preguntas que genera el despertar sexual adolescente.

Sherlock

Sherlock BBC trailer [subtitulado en español].mp4 BBC

Protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, en los papeles de Holmes y Watson respectivamente. Veremos a los personajes creados por Sir Arthur Conan Doyle, en una adaptación que vale la pena, desde sus ingeniosos guiones y la actuación de sus protagonistas. Sin dudas atraerá a quienes aún no conozcan la historia de uno de los detectives más famosos del mundo.