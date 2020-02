Netflix, la distribuidora con más nominaciones a los Oscar, busca alcanzar el premio a mejor película

La película épica de la mafia de Netflix "The Irishman" tiene posibilidades de ganar un Oscar a mejor película, según expertos en los premios. No obstante, se enfrenta a la dura competencia del drama de la Primera Guerra Mundial "1917" de Warner Bros, el filme de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" de Sony Corp y la película surcoreana "Parasite" de la compañía privada Neon.

Ganar la estatuilla a mejor película por primera vez haría crecer la reputación de Netflix en el negocio del cine y le daría nuevos derechos para presumir en la lucha cada vez más competitiva por los espectadores de video por streaming.

"The Irishman", que se exhibe en cines y vía streaming por Netflix, presenta un equipo creativo de primer nivel integrado por ganadores anteriores del Oscar. El filme fue dirigido por Martin Scorsese y está protagonizado por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, además de ser una de las películas más caras de Netflix hasta la fecha con un presupuesto de producción de unos 160 millones de dólares.

The Irishman

Las críticas elogiaron el filme, que fue lanzado en noviembre. Su elección este año como mejor película depende de unos 8.000 miembros con derecho a voto de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Expertos encuestados por el sitio de premios Gold Derby hasta el lunes favorecían a "1917", con un 11-2 de posibilidades de ganar, mientras "The Irishman" estaba en 17-2. "The Irishman" consiguió pocos premios de grupos como Screen Actors Guild y Producers Guild of America, que funcionan como indicadores de los favoritos a ganar el Oscar a mejor película.

"El hecho de que no hayan ganado ninguno de los principales premios anteriores es destacable", dijo Scott Feinberg, columnista de premios de The Hollywood Reporter. "Eso no quiere decir que no sean competitivos en otras categorías", agregó.

Netflix obtuvo 24 nominaciones en total, incluyendo algunas para "Klaus" y "I Lost My Body" en la categoría de película de animación, y dos por largometraje documental. Asimismo, estrellas de las películas de Netflix están compitiendo en las categorías de actuación.

Laura Dern es considerada una favorita por su papel como actriz de reparto en el filme "Historia de un matrimonio", un drama sobre un divorcio que también está nominado a mejor película. Jonathan Pryce y Anthony Hopkins fueron nominados como mejor actor protagonista y mejor actor de reparto, respectivamente, por el filme biográfico de Netflix "Los dos Papas".

El año pasado, el filme de Netflix "Roma", del realizador mexicano Alfonso Cuarón, ganó premios de la Academia a mejor director, mejor fotografía y mejor película extranjera, pero no a la mejor cinta.