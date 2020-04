Stephen King suspende novela por el Covid-19

Esta nueva novela que desde hace bastante venía anunciando el autor de “Misery” y “El resplandor” como un work in progress aun sin titulo, no tiene nada que ver con pandemias sino que es una historia fantástica que ocurre cuando una pareja decide renovar sus vinculos viajando en un crucero, algo que evidentemente no resultaría creíble en este 2020 en el que nadie piensa viajar a ningún lado. Y mucho menos hacer un crucero, lugar privilegiado para contagiarse. Muchos de los que empezaron el año atrapados en algún viaje de placer, sobre todo en esos grandes cruceros de lujo que quedaron varados en docenas de puertos de todo el mundo, publicaron tuits diciendo que sentían vivir una de esas historias de terror que sólo se le podían ocurrir a Stephen King. Esto no sólo se aplicó a los que quedaron varados por todo el planeta, sino también a quienes contemplaron por primera vez grandes metrópolis como Manhattan, Paris o Buenos Aires totalmente desiertas.

Y no es de extrañar. De hecho, la gran novela sobre una epidemia en el mundo actual la escribió Stephen King hace décadas. Se llama “The Stand” y era ambiciosa y tan larga que en su primera edición, en los años 80, tuvo que editarse en dos volúmenes, al estilo Tolkien. En la Argentina esa primera edición se tituló “La danza de la muerte”, y fue la obra que por primera vez empezó a convencer a los críticos literarios de que había que tratar a King como un escritor serio.

En el libro -luego reeditado en un voluminoso tomo como “Apocalipsis”- un joven tarambana, irresponsable y lleno de vicios, grababa una canción de rock casi por casualidad, y antes de que se diera cuenta la canción se convertía en un hit que vendía millones. Así, de un día para el otro, el protagonista se transformaba en un astro pop y vivía de juerga en juerga, hasta que una mañana despertaba con una tremenda resaca en un mundo donde una epidemia exterminaba de golpe a la población mundial y los cadáveres se acumulaban en las calles.

Las declaraciones de King dejan traslucir que casi se siente culpable por haber imaginado esta situación fantástica, que ahora se está volviendo real. En efecto, muchos especulan que este sentimiento de culpa podría ser lo que está deteniendo su último trabajo, que ahora no tiene fecha de publicación, tal vez por más razones que sólo el cambio de año, de un solo año, en el que transcurre la novela.

Con todo, en 2020 ya estaba prevista una nueva publicación de King, y eso hasta ahora no ha sufrido cambios. El libro se llamará “If It Bleeds” (“Si sangra”), aparecerá el miércoles de la semana que viene en los Estados Unidos, y es una colección de cuatro nouvelles fantásticas en la tradición de clásicos como “Cuenta Conmigo” (“The Body”) y “Milagros inesperados” (“The Green Mile”).