"Ola de suicidos": Dillom parodia al mainstream rockero en su nuevo simple

El éxito de Dillom parece no tener techo. Tras la popularidad que obtuvo su disco del 2021 " Post Mortem ", el artista ahora reafirma su gran momento de la mano de "Ola de suicidios", su nuevo single, en el que arremete contra la industria y parodia al mainstream del rock and roll.

DILLOM - OLA DE SUICIDIOS (Videoclip Oficial)

Como perla, se destaca la aparición de Andrés Calamaro bajo el nombre de "Brad Pitbull", pseudónimo que él mismo adoptó por largo tiempo en sus redes sociales. En el video, aparece como ternado en los premios Música, una referencia obvia a los Gardel.

De manera provocativa, Dillom repasa distintos escenarios en los que su muerte o retiro generarían una ola de suicidios. "Si muero ahora, hay una ola de suicidios/si me retiro, hay una ola de suicidios/si me suicido, hay ola de suicidios/ y si me matan, ola de suicidios", lanza el artista.

Para completar el combo, la canción abre con un fragmento de un discurso de Jim Jones, el predicador que condujo a sus feligreses al suicidio masivo en Jonestown, Guyana, en 1978, hecho que tuvo un saldo de 918 muertos, incluyéndolo al propio Jones.

El flamante lanzamiento se realizó en el complejo C Art Media del barrio de Chacarita. Allí Dillom brindó un show de apenas 25 minutos en el que además presentó el videoclip oficial del tema.

El próximo 14 de abril, Dillom se presentará en el Movistar Arena para ofrecer el último show del “Post Mortem Tour” en la Ciudad de Buenos Aires.