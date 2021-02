"Oz" tendrá nueva vida

La productora New Line está trabajando en un remake del célebre musical “El mago de Oz”, que dirigirá Nicole Kassell sobre el libro de L. Frank Baum “The Wonderful Wizard of Oz.” que también fue la base del clásico interpretado por Judy Garland. New Line aclaró que su versión será novedosa, y que si bien seguirá las líneas de la novela original no será una copia textual de la película de 1939. Kassell obtuvo recientemente un Emmy por su serie para HBO “Watchmen” (“Vigilantes”). Los trabajos están en su primera etapa y no se ha determinado aún el elenco que la interpretará.