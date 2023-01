Your Honor temporada 2: tráiler oficial de la serie con Bryan Cranston en Paramount+

Your Honor.mp4 Paramount+

Your Honor es una producción ejecutiva de los nominados al Emmy Robert y Michelle King (“The Good Wife”) y Liz Glotzer (“Evil”). El productor ganador del Emmy, Cranston (“Breaking Bad”) y el productor nominado al Emmy James Degus (All the Way) son los productores ejecutivos de la serie para Moonshot Entertainment. Joey Hartstone es productor ejecutivo y showrunner.

La serie de Paramount+ está basada en la serie israelí Kvodo creada por Ron Ninio y Shlomo Mashiach. Rob Golenberg, Alon Aranya, Ninio, Mashiach, Ram Landes, Ron Eilon y Danna Stern también actúan como productores ejecutivos.