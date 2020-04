Hollywood realiza cambios para películas que busquen competir en los Globos de Oro

Los Globos de Oro se entregan el 15 de enero Normalmente se requiere proyectar la película en Los Ángeles para poder competir en los Globos de Oro, pero las reglas se cambiaron debido al cierre de los cines por coronavirus.

En concreto se permite a los cineastas enviar copias digitales o en DVD a los miembros del HFPA, siempre y cuando sus películas no se hayan estrenado aún. Según explican en el comunicado, esta medida entra en vigencia con toda función que se postergó desde el 15 de marzo, y dejará de ser posible realizarla una vez que reabran los cines en Los Ángeles.

Por su parte, a las películas que hayan sido producidas para su comercialización en VOD (Video On Demand), podrán participar de la selección a los Globos de Oro aunque ya hayan sido estrenadas en sus respectivas plataformas.

Esta modificación que permite juzgar películas de forma remota sucede a la vez que el anuncio de la realización de “We Are One: Global Film Festival”, un festival de cine que engloba a los 20 principales festivales del mundo y que será realizada de forma totalmente en línea.