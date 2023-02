Peligra el show de un headliner del Lollapalooza 2023

blink-182.webp

Ahora, algunos medios en Brasil adelantaron que la banda podría anunciar la cancelación de su gira muy pronto. La información fue dada por el periodista brasilero Léo Dias y replicada por la edición de Rolling Stone en ese país.

La llegada de Blink 128 a los escenarios de sudamérica peligra luego de que su baterista, Travis Baker, informará una lesión en uno de sus dedos semanas antes de que comiencen los shows. Baker tuiteó "Fuck" a principios de febrero, lo que dejó a los fanáticos pensando cuál era el problema, antes de seguirlo al día siguiente con una explicación: “Estaba tocando la batería en los ensayos ayer y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”.

La gira reunión de Blink-182 y un nuevo disco a la vista

Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus se reúnen como Blink-182 por primera vez desde 2015 para una nueva gira internacional.

La banda también lanzó una nueva canción titulada "Edging", que marca la primera vez que el trío ha estado juntos en el estudio en una década y además según confirmaron a través de sus redes un nuevo disco está en camino. “Este es el mejor álbum que hemos hecho” aseguró DeLonge en una publicación en su cuenta de Instagram.