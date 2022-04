Regresaron los Red Hot Chili Peppers sin un hit

Hace más de un lustro que los Red Hot Chili Peppers no entraban en un estudio, y para volver a hacerlo se pusieron las pilas. O al menos hay dos datos que parecen demostrar esto, uno es el regreso del mejor instrumentista de la banda, el guitarrista John Frusciante, que se había aleja-

do del grupo 12 años atrás. Otro detalle es el regreso del productor Rick Rubin, el legendario fundador del sello Def Jam que había grabado los mejores discos de estos músicos que en un momento tenían la debilidad de tocar en paños menores. Ahora, este flamante “Unlimited Love” suena bien, y hace honor al estilo mezcla de rock pesado y funky que siempre tuvo la banda. Lo que no tiene el nuevo disco es interés en lograr hits como los tuvieron en discos muy famosos tipo “Californication”. Este

es un álbum cargado de “grooves”, donde en los mejores temas sobresale la guitarra de Frusciante y la base rítmica, pero no hay canciones que parezcan apuntar al hit. Eso si, sin duda estos tracks parecen diseña-

dos para aportar brillo a las nuevas presentaciones en vivo de la banda.