Ricardo Darín, sobre el coronavirus: "Me inquieta la estupidez de los necios que comenten errores que cuestan vidas"

Además, Darín agregó que también lo inquieta que no detectemos exactamente qué es lo que está ocurriendo y el no poder ayudar más. “Hay una profunda desigualdad en el mundo y en este caso lo vamos a sentir en forma muy dolorosa. Hay mucha gente que no va a cambiar. La acumulación de la riqueza se va a seguir produciendo. En este momento, aunque no lo podamos creer, hay gente que se está haciendo multimillonaria por esto. Cuesta creerlo, pero es así”.

Por otro lado, el interprete que protagonizó tres películas nominadas al Óscar mencionó que lo bueno que se puede ver con la crisis que trajo aparejada la pandemia es el contacto que hay entre las personas. “Charlamos largas horas. En España se suele decir mucho algo que yo siempre uso, que es que 'cuando llueve, nos mojamos todos'. Y ahora nos está lloviendo a todos”.

“En algunos casos, quiero creer que puede llegar a servir como para tratar de ponerse en el lugar de los demás y de averiguar y entender quiénes somos, qué queremos, cómo nos gustaría ser y qué cosas deberíamos cambiar. Probablemente, podríamos anotar eso como un punto positivo", reflexionó Darín, pero aclaró: “Eso sí, pidiendo perdón a todos aquellos que están sufriendo muchísimo con tanto dolor".

En concordancia, sumó que se trata de un momento histórico y que vamos a salir modificados. “Esto que nos está ocurriendo nos desenmascara de la cantidad de estupideces que vivimos persiguiendo. Consumimos cosas que no necesitamos, esto es real. Leí algo en inglés que decía que la economía del mundo está tambaleando porque estamos comprando solamente lo que necesitamos. Y es así”.

Por último, explicó que el agente modificador de la pandemia puede ser el saber que estamos dependiendo de los demás. “Dependemos de la generosidad del que te tira una mano, del que te cuenta un chiste, del que te hace sonreír un rato, del que te hace escuchar un tema musical que lo conmovió o del que tenga una reflexión que sea iluminada. Es un gran golpe al ego y toda vez que luchamos contra el ego estamos haciendo algo bueno, porque es nuestro monstruo interno”.