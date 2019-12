Jack Burns, actor y bailarín, murió a los 14 años

Por el momento no se divulgaron las causas de la muerte de Burns. La Policía consideró que no había ocurrido nada irregular con el fallecimiento, por lo que decidió no abrir una investigación.

Además de la actuación, el baile era la otra pasión de Burns. Con tan sólo 9 años logró ingresar a la prestigiosa Glasgow Ballet School.

Hace años formaba parte de la Elite Academy of Dance, que le rindió un sentido homenaje: "Jack era una inspiración para todo el mundo en nuestra escuela y caló muy hondo en los corazones de todo el mundo que tuvo el placer de trabajar y bailar con él desde 2012. Nosotros, la familia de Jack y todos sus amigos estamos totalmente devastados y no tenemos ni palabras ni respuestas".