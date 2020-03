El show debe seguir, pero ahora online

En el mundo, artistas como Neil Young, Chris Martin de Coldplay y Christine and the Queens están entre aquellos que se han presentado en línea. “Porque estamos todos en casa y no muchos están saliendo, trataremos de hacer un stream desde mi estufa a leña y mi amada esposa estará filmando”, dijo Young en su sitio web. “Será una producción casera, un par de canciones, un tiempito juntos”, dijo el rockero canadiense, que este año se nacionalizó estadounidense.